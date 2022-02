Johnny Montreuil Club Convergences 1,Place Evariste Gras, 19 mars 2022, La Ciotat.

Johnny Montreuil

Club Convergences 1, Place Evariste Gras, le samedi 19 mars à 21:30

Johnny Montreuil ! J’ai débarqué dans ce foutu terrain vague à Montreuil, la caravane au cul d’une camionnette conduite sans permis. Novembre, la pluie, la boue… J’ai réappris la vie dans ce décor de rêve : un cirque abandonné, des ânes, des arbres qui refleurissent au printemps, des roms qui ont mis les voiles depuis mais qui sont restés mes frères, des bandits, des voyous. Il y a aussi Blacky qui gère le courrier et qui répare nos tires. J’étais venu pour faire du son et j’ai été servi : Kik Liard à l’harmonica, Rön « Droogish » aux guitares et Visten « Fatcircle » à la batterie. Des sauvages ! Avec eux des chansons sont venues et on est devenus des potes. On a surtout monté un crew redoutable et infaillible prêt à tout déboîter sur scène. Rock’n’roll ma gueule ! Entrée 10€ – 8€ pour les adhérents. Ouverture des portes à 20h30 Places limitées – Pas de réservation Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

10€ – 8€ pour les adhérents

♫♫♫

Club Convergences 1,Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhone



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T21:30:00 2022-03-19T23:59:00