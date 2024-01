JOHNNY MONTREUIL 109 – Le Guingois Montlucon, vendredi 17 mai 2024.

Style : RockVoilà plus de dix ans maintenant que le musicien se la coule douce en caravane dans le haut-Montreuil. Sourire aux lèvres, la liberté plus que jamais chevillée au corps, Johnny Montreuil vient de livrer son troisième album, profond et énigmatique, Zanzibar. Artiste à part, authentique, au charisme magnétique et repéré par le cinéma (Django, Frères Ennemis…), le chanteur et contrebassiste séduit par son mode de vie bohème et son « Johnny Cash sauce Seine Saint Denis Style ». Avec des chansons d’amour, des tempos plus posés, une voix affinée et des adaptations en français qui viennent compléter le tableau de sa tendre banlieue, Johnny Montreuil, n’est pas prêt de rendre les armes, loin de là.

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:30

109 – Le Guingois 109 RUE ERNEST MONTUSES 03100 Montlucon 03