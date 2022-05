JOHNNY MAKAM

JOHNNY MAKAM, 14 mai 2022, . JOHNNY MAKAM

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14 Leur musique suit le chemin des musiques traditionnelles de Bulgarie, de Macédoine et de Turquie, héritage multiculturel qui n’hésite pas à prendre sur sa route de nouveaux instruments et sonorités.

Le mot Makam fait référence à un système musical complexe décliné du Maghreb à la Chine auquel le groupe Johnny Makam infuse l’électricité du rock. Nous voilà embarqués vers la danse, vers le cri de joie. Musique transe orientale.

Johnny Makam est né à Istanbul où les membres venaient s’abreuver à la source de musique Turque et de thé noir.

Mélodies véloces, rythmes percutants, chansons de la mer noire, le grand blues de l’Anatolie Turque, rythmes aksak tranchants comme des sabres. Leur musique suit le chemin des musiques traditionnelles de Bulgarie, de Macédoine et de Turquie, héritage multiculturel qui n’hésite pas à prendre sur sa route de nouveaux instruments et sonorités.

Le mot Makam fait référence à un système musical complexe décliné du Maghreb à la Chine auquel le groupe Johnny Makam infuse l’électricité du rock. Nous voilà embarqués vers la danse, vers le cri de joie. dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville