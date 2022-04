Johnny Mafia + The Cynics Chalon-sur-Saône, 29 avril 2022, Chalon-sur-Saône.

< Rock - Sens >

Fondé en 2010 par quatre lycéens à Sens*, pas tellement un berceau historique du rock, Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en deux albums et près de 250 concerts, a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française qui n’en finit plus de surprendre.

Après un second album « Princes de l’amour » enregistré par Jim Diamond (The White Stripes) et largement plébiscité par la presse spécialisée, c’est vers la pointure locale Kris Banel, derrière les manettes de nombreux excellents disques punk rock français, que le groupe se tourne pour préparer la suite, enregistrée au studio Warmaudio à l’été 2020.

Composé sur une période bien plus resserrée que leurs disques précédents, le bien nommé “Sentimental” y gagne en cohérence comme en intensité. Le groupe s’éloigne un peu du garage rock qui caractérisait leurs précédents disques, et laisse plus de place à des influences majeures de longue date, Pixies et Breeders en tête. Sous de puissants murs de guitares que l’on penserait tout droit sortis à la grande époque de MTV, le groupe empile des titres furieux aux refrains indélébiles, empreints d’une étonnante sensibilité pop qui donne tout son sens au titre de ce nouveau disque. Et s’essaie à quelques judicieux arrangements sans perdre de vue l’essentiel.

The Cynics

< Rock - USA >

Les Cynics sont l’un des meilleurs groupes rock garage américains des 80’s, 90’s, d’aujourd’hui. Guitares rageuse, voix énervée, menaçante, tout y est.

Le groupe s’est formé en 1985 autour du guitariste Gregg Kostelich, du batteur Bill Von Hagen, du chanteur Michael Kastelic, du bassiste Steve Magee et de l’organiste Becky Smith.

Si l’on s’en tient à la définition du cynisme, il semble bien que l’anticonformisme et la philosophie de la vie subversive et jubilatoire puisse s’appliquer aux Cynics. En effet ceux-ci, et plus particulièrement Kostelich et Kastelic, peuvent se targuer de jouer une musique en dehors de son époque, anticonformiste à l’ère de Michael Jackson . Certes ,en 1986, ils ne sont pas les premiers à revenir à un rock plus près de l’os, en l’occurrence au rock psyché-punk des 60’s mais ils sont parmi les meilleurs prophètes de ce retour aux raçines.

> Découvre : https://bit.ly/3NyFfbS

