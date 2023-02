Johnny Mafia + Th Da Freak + Dye Crap LE METAPHONE, 13 mai 2023, OIGNIES.

Johnny Mafia + Th Da Freak + Dye Crap LE METAPHONE. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 20:30 (2023-05-13 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Réputé pour ses sets de possédés, JOHNNY MAFIA s’est imposé comme le groupe le plus sauvage de la scène garage-pop-punk française. “Sentimental“, se révèle un album d’indie rock spontané, décomplexé et particulièrement jouissif, un véritable classique instantané comme il n’en sort pas tous les jours en France. Sous de puissants murs de guitares que l’on penserait tout droit sortis à la grande époque de MTV, le groupe empile des titres furieux aux refrains indélébiles, empreints d’une étonnante sensibilité pop qui donne tout son sens au titre de ce nouveau disque. À chaque sortie, TH DA FRAK affine les contours d’un univers foisonnant, où des réminiscences de la pop solitaire et avant-gardiste viennent se frotter à des fulgurances fuzz typiques du garage rock californien ou des recherches de textures sonores rappelant la dream pop. Son dernier album, “Coyote“, navigue entre indie punk classieux, pop songs déchirantes et quelques nouvelles influences qui montrent le bout de leur nez (kraut ou synth rock)?; une nouvelle étape créative qui confirme le talent de mélodiste du musicien bordelais et une inspiration jamais à bout de souffle. DYE CRAP chatouille la nostalgie d’un son punk et garage solaire, et ça fait du bien. Les chorus de guitare donnent envie de faire une “Into the wild“ express, les mélodies pop entêtantes se voient greffer de moment que l’on pourrait qualifier en langage non-soutenu, de bourrin. C’est dingue, le garage punk de l’Australie et celui de Californie se sont donné rendez-vous dans la pluvieuse Normandie.

LE METAPHONE OIGNIES 9-9BIS CHEMIN DU TORDOIR Pas-de-Calais

