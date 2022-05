Johnny Mafia + SOvOX, 1 mai 2022, .

Johnny Mafia + SOvOX

2022-05-01 – 2022-05-01

10 10 Johnny Mafia

(Garage Punk-Rock) – Sens

Fondé par quatre lycéens à Sens, pas tellement un berceau historique du rock, Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en deux albums et près de 250 concerts, a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française qui n’en finit plus de surprendre.

Après un second album “Princes de l’amour” enregistré par Jim Diamond (The White Stripes) et largement plébiscité par la presse spécialisée, c’est vers la pointure locale Kris Banel, derrière les manettes de nombreux excellents disques punk rock français, que le groupe se tourne pour préparer la suite, enregistrée au studio Warmaudio à l’été 2020.



SOvOX

(Garage Punk) MarseilleBB – FR

SOvOX est de retour ! Après ces deux années peu mouvementées, merci Covid.. Leur envie de mettre le feu aux scènes n’a pas diminué, bien au contraire. Le duo désormais power trio est encore plus explosif. SOvOX est alors mieux armé pour présenter et défendre leur nouvel EP, “FEROCITY” un concentré pur jus d’énergie rock. Ils déchaînent les foules, la curiosité des publics, déboitent les hanches des soixante-huitards et font le bonheur des jeûnes têtards. Leurs trois identités se retrouvent dans un joyeux bordel. Batterie – voix , guitare – voix et basse. Une formule minimale mais hautement suffisante pour déclencher des slaves de déflagrations saturées et des mélodies assénées au marteau-pilon. Un joyeux bordel entre rock brut teinté de punk, garage et de… pop.

Retrouvez Johnny Mafia & SOvOX sur la scène du Molotov le 1er mai !

