Johnny Mafia La Vapeur Dijon, mercredi 16 octobre 2024.

Johnny Mafia Les Johnny Mafia sont back in town ! Le quatuor présente son quatrième album « 2024 : Année du Dragon », un disque à l’énergie contagieuse et aux mélodies accrocheuses ! Mercredi 16 octobre, 20h30 La Vapeur De 5.50€ à 23€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-16T20:30:00+02:00 – 2024-10-16T23:59:00+02:00

Fin : 2024-10-16T20:30:00+02:00 – 2024-10-16T23:59:00+02:00

Johnny Mafia (FR – Sens)

Originaires de Sens, Johnny Mafia, incandescent groupe de rock français s’est taillé une réputation inébranlable en tant que bête de scène à travers la France et au-delà depuis ses débuts en 2010. Le quatuor présente aujourd’hui son quatrième album « 2024 : Année du Dragon », un disque à l’énergie contagieuse et aux mélodies accrocheuses qui promet de briser encore plus de barrières. Préparez-vous à un live intense et inoubliable !

https://youtu.be/0cLSZACjLdY

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://lavapeur.com/programme/johnny-mafia-161024 »}] [{« data »: {« author »: « Johnny Mafia », « cache_age »: 86400, « description »: « »Vomit Candy » single out 6th December 2023 on all platforms.nnFilmed, directed and edited by La Sale Affaire.nAssistant : Mathis BerquinnProduction : Winkstudionnhttps://linktr.ee/johnnymafiannUn grand merci u00e0 Nicole Trani, Philippe Barbu00e9, Obi-wan et au CCBV91 pour leur accueil et leur temps ! », « type »: « video », « title »: « Johnny Mafia – Vomit Candy (official video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/0cLSZACjLdY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=0cLSZACjLdY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCqV4pw-ofB9dKyxMdWfEhSQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/0cLSZACjLdY »}]

dijon lavapeur

© Perrine Lamazere