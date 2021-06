Paris Terrasse du Trabendo Paris Johnny Mafia • Dye Crap / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Johnny Mafia • Dye Crap / Take Me Out Terrasse du Trabendo, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 19h à 2h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition de notre hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air ! JOHNNY MAFIA (Garage rock – Howlin’ Banana Records – Sens) Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en deux albums et près de 250 concerts, a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française qui n’en finit plus de surprendre. Après un second album « Princes de l’amour » enregistré par Jim Diamond (The White Stripes), le groupe sort leur 3e album « Sentimental » chez Howlin’ Banana Records. https://howlinbananarecords.bandcamp.com/album/sentimental DYE CRAP (Garage rock – Kids are Lo-Fi Records, Le Cèpe Records, Time Room Records – Rouen) Les chorus de guitare donnent envie de faire une « Into the wild » express, les mélodies pop entêtantes se voient greffer de moment que l’on pourrait qualifier en langage non-soutenu, de bourrin. C’est dingue, le garage punk de l’Australie et celui de Californie se sont donnés rendez-vous dans la pluvieuse Normandie. https://dyecrap.bandcamp.com/ DJ SET Retrouvailles par la Team Supersonic https://open.spotify.com/playlist/19rSnoczeEDuRnFWxPFT69 Infos pratiques : Jeudi 1er Juillet 2021 de 19h à 2h

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)

En plein air, sur la terrasse du Trabendo (211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris)

Buvette et Foodtrucks sur place : CB only Situation sanitaire : Veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique est à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières encore quelques temps… comme ça nous pourrons voir le Supersonic et le Trabendo rouvrir tout bientôt Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

Contact :Terrasse du Trabendo 01 49 23 41 90 https://www.facebook.com/events/4044598045647681 Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-07-01T19:00:00+02:00_2021-07-02T02:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Terrasse du Trabendo Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Ville Paris lieuville Terrasse du Trabendo Paris