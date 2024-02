Johnny Mafia La Vapeur Dijon, mercredi 16 octobre 2024.

Johnny Mafia La Vapeur Dijon Côte-d’Or

Johnny Mafia (FR Sens)

Originaires de Sens, Johnny Mafia, incandescent groupe de rock français s’est taillé une réputation inébranlable en tant que bête de scène à travers la France et au-delà depuis ses débuts en 2010. Le quatuor présente aujourd’hui son quatrième album « 2024 Année du Dragon », un disque à l’énergie contagieuse et aux mélodies accrocheuses qui promet de briser encore plus de barrières. Préparez-vous à un live intense et inoubliable ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-16 20:30:00

fin : 2024-10-16

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Johnny Mafia Dijon a été mis à jour le 2024-02-09 par COORDINATION CÔTE-D’OR