La CLEF, le samedi 16 octobre à 20:30

Cinglé et cinglant, originaire de Sens, **Johnny Mafia** a acquis après 2 albums et près de 300 dates une implacable réputation scénique et a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française. Après avoir rejoint les rangs de plus en plus prestigieux du label Howlin Banana Records, le groupe a sorti son 3ème album “Sentimental” en mai 2021. Ce dernier opus a des influences d’une étonnante sensibilité pop et gagne en cohérence comme en intensité. Johnny Mafia confirme une nouvelle fois haut la main, une insolente facilité à composer des hits débordant d’énergie avec cet album spontané, décomplexé et particulièrement jouissif ! [www.facebook.com/johnnymafiagroupe](http://www.facebook.com/johnnymafiagroupe) [[https://youtu.be/cAySVO8tc7g](https://youtu.be/cAySVO8tc7g)](https://youtu.be/cAySVO8tc7g) **Clavicule**, c’est la rencontre de 4 rennais, Ian bassiste, Kamil guitariste, Marius guitariste/chanteur et Alexis batteur, avec cette même envie de faire un groupe de garage. Clavicule propose un rock garage influencé par la grouillante scène californienne (Ty Segall) auxquelles s’ajoutent de larges influences allant du punk au psyché en passant par le surf ou le grunge. Sur scène ils déversent un déluge de fuzz allié à la fougue de la section rythmique et à des mélodies accrocheuses ce qui leur permet d’être signé sur 2 labels bretons, Beast Records et Open Up And Bleed Records. Après un EP autoproduit en juin 2019, Clavicule sort son 1er album “Garage is dead” le 12 juin 2020 et ouvre une nouvelle ère où le garage n’est pas mort mais laisse place au post-garage claviculaire ! [www.facebook.com/Claviculeband](http://www.facebook.com/Claviculeband) [[https://youtu.be/LBzn7zAAPdA](https://youtu.be/LBzn7zAAPdA)](https://youtu.be/LBzn7zAAPdA) Dès 19h, vernissage de l’exposition d’**Arrache-toi un oeil!** [www.arrachetoiunoeil.com](http://www.arrachetoiunoeil.com)

16€ plein / 13€ réduit / 9€ adhérents CLEF

Arrache-toi un œil mais pas les jambes ! Entre sérigraphie et rock n’ roll : la claque visuelle qui te fera bouger !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T23:30:00