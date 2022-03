Johnny Mafia + Bandit Bandit Le Krakatoa, 15 juin 2022, Mérignac.

Johnny Mafia + Bandit Bandit

Le Krakatoa, le mercredi 15 juin à 20:30

Fondé en 2010 par quatre lycéens à Sens*, pas tellement un berceau historique du rock, Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en deux albums et près de 250 concerts, a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française qui n’en finit plus de surprendre.« Sentimental » est l’un de ces disques dont on ressent à l’écoute que le groupe savait exactement où il voulait aller, et qu’il a su s’en donner les moyens. Un album d’indie rock spontané, décomplexé et particulièrement jouissif, un véritable classique instantané comme il n’en sort pas tous les jours en France.

