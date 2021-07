JOHNNY MAFIA ● WE HATE YOU PLEASE DIE ● TRUCKKS L’espace Icare, 21 janvier 2022-21 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

JOHNNY MAFIA ● WE HATE YOU PLEASE DIE ● TRUCKKS

L’espace Icare, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

JOHNNY MAFIA Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en deux albums et près de 250 concerts, a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française qui n’en finit plus de surprendre. Après un second album « Princes de l’amour » enregistré par Jim Diamond (The White Stripes), le groupe sort leur 3e album « Sentimental » chez Howlin’ Banana Records. ► [https://www.facebook.com/johnnymafiagroupe](https://www.facebook.com/johnnymafiagroupe) ► [https://www.youtube.com/user/MrJohnnymafia](https://www.youtube.com/user/MrJohnnymafia) WE HATE YOU PLEASE DIE Après avoir défendu son premier album pendant plus de deux ans, We Hate You Please Die revient poser son regard sur sa réalité. Si l’explosion de colère et l’envie d’exister étaient l’amorce de tout ça, c’est un regard toujours furieux mais plus mélancolique qui emmène ce nouvel album : « Can’t Wait To Be Fine ». Leur musique hybride s’affranchit du genre, groovant du punk à la pop, en passant par le garage et bien d’autres choses. ► [https://www.facebook.com/whypd](https://www.facebook.com/whypd) ► [https://www.youtube.com/channel/UCwBvUOv5I6GDApEtGgwuBbg](https://www.youtube.com/channel/UCwBvUOv5I6GDApEtGgwuBbg) TRUCKKS Imprévisibles et jusqu’au-boutistes, tRuckks ont déjà posé amplis et pédales aux Inouïs du Printemps de Bourges, aux Eurockéennes de Belfort ou encore à l’Impetus Festival, partageant la scène avec l’une de leurs plus grosses influences : Metz. Avec leur nouvel EP, Autophage, ils n’ont plus qu’un objectif : tout écraser. Et c’est vraiment pas la peine de trouver refuge sur la bande d’arrêt d’urgence, vous n’y échapperez pas. » Clément Duboscq (FIP, New Noise) ► [https://www.facebook.com/tRuckksBand.fr](https://www.facebook.com/tRuckksBand.fr) ► [https://www.youtube.com/channel/UC-gcr8mzFRivvf7xIkbXa2A](https://www.youtube.com/channel/UC-gcr8mzFRivvf7xIkbXa2A) ———————————————————————- ►Ouverture : 19h00 ►Tickets : 12€ en prévente / 15€ sur place ►Bar sur place

12€ en prévente / 15€ sur place

Le Réacteur présente JOHNNY MAFIA, WE HATE YOU PLEASE DIE et TRUCKKS à l’Espace Icare !

L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T23:00:00