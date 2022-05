Johnny Hooker Les Petites Gouttes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Johnny Hooker Les Petites Gouttes, 23 juin 2022, Paris. Le jeudi 23 juin 2022

de 19h30 à 22h30

. payant tarif New Morning : 27.5 EUR

Véritable icône brésilienne, Johnny Hooker se décrit lui-même comme une « femme féroce dans un corps d’homme aux yeux humides ». De David Bowie à Madonna en passant par Caetano Veloso, le jeune prodige opère un mélange sensuel des rythmiques latines aux envolées résolument pop par une musique qui transcende les genres, l’expression et l’identité même de la musique brésilienne. Consacré meilleur artiste masculin aux 26e Brazilian Music Awards, le jeune prodige a su éblouir l’industrie musicale brésilienne avec un premier album solo sorti en 2015, désigné comme l’un des meilleurs albums de l’année par le magazine Rolling Stones. En novembre 2021, Johnny Hooker sort son troisième album « Orgia » inspiré du livre « Orgia – Diarios de Tulio Carella » par le scénariste argentin Tulio Carella. Cet ouvrage est une référence LGBTQ+ et un des premiers livres qui traite directement de l’homosexualité en Amérique Latine. Cet album honore la liberté de l’identité sexuelle passée et à venir. Désormais icône des réseaux sociaux avec plus d’un million de followers, plus de 200 millions de streams sur les plateformes et des tournées à travers le monde, en 2017 Johnny Hooker sort son deuxième album « Coraçao », une immersion plus profonde dans la musique brésilienne et latine, sa marque de fabrique, en y alliant des performances visuelles saisissantes. Les Petites Gouttes 2 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20220623-5505-johnny-hooker.html

Johnny Hooker

