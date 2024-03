JOHNNY HALLYDAY PARC DES EXPOSITIONS Limoges, samedi 15 juin 2024.

Dans un esprit de solidarité mais également de reconnaissance envers l’idole des français, retrouvez un spectacle haut en émotions ce samedi 15 juin 2024 à 15h au pavillon de Buxerolles à Limoges ! Au programme, pour un moment inoubliable, des animations sur toute la journée. Des exposants, artistes, collectionneurs seront présents tout au long de l’événement accompagnés d’une dizaine de food- trucks salés et… sucrés ! On démarre avec quelques replays de témoignages de Johnny Hallyday sur des écrans géants puis de belles interprétations par des choristes (plus de 150 personnes) et musiciens locaux d’une part, par Johnny Galaxy et Ema Rym d’autre part. Un afterwork sera organisé et la soirée se finira par la rediffusion des 4 plus grands concerts de Johnny sur scène. La surprise ? Il y en a toujours à Limoges… Et l’une d’elle sera l’accomplissement d’un rêve pour la petite Héloïse atteinte de la mucoviscidose.Interprétés par : L’interprète Johnny GalaxyLa chanteuse et prof de chant Ema Rym3 chorales :1.Chorale Symphonia ==> Communes d’Isle et Condat sur Vienne2.Chorale Poly’Songs ==> Commune de Boisseuil3.Chorale Mélodia ==> Commune du Palais sur VienneLes chorales (entre 140 et 150 choristes) seront accompagnées par l’orchestre des Musiques Actuelles du Conservatoire Intercommunal de l’Ouest de Limoges (= CIOL) qui regroupe les communes d’Isle, Condat sur Vienne et Bosmie l’Aiguille.Le directeur est M. Ludovic Nagy. Le professeur du groupe est M. Joël Arnaud.Des musiciens :Guitares: Evan et AxelGuitare basse: RaphaëlClavier: GuyBatterie: Mathis

Tarif : 22.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-06-15 à 15:00

PARC DES EXPOSITIONS 2, boulevard Robert Schuman – 87100 Limoges 87