Laval Mayenne Jean-Phil, fan de la première heure, a consacré sa vie toute entière à Johnny Hallyday.

Aujourd’hui il part en tournée internationale en France pour redonner vie au mythe. Accompagné de son pote Bruno il va mettre le feu dans le cœur du public à travers un spectacle à la hauteur du taulier, mêlant rock’n’roll, danger, bagarre et surprises. Jean-Phil le loup solitaire, l’aigle sauvage est prêt à tout, et il va aller loin, très loin pour redonner vie à son idole, jusqu’à ce que le destin s’en mêle… De et avec : Cédric Granger et Gregory Feurté Tout public à partir de 6 ans

Durée : 2h30 – Gratuit

