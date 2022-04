Johnny Barrel Country Band Yo street food Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Johnny Barrel Country Band

Yo street food, le vendredi 8 avril à 18:00

Pour notre prochain live au Yo!, nous avons le plaisir d’accueillir Johnny Barrel Country Band. Le groupe marseillais reprend à sa sauce les plus grands standards Western-Swing, Bluegrass et Country. Honky tonk cover band! Standards from the graveyard of country music. A cette occasion, vous pourrez venir découvrir ou redécouvrir la nouvelle exposition de Jux (sur nos murs depuis le 25 mars), artiste talentueuse autant dans la céramique, la résine que la peinture. ♫♫♫ Yo street food 15 Rue Louis Maurel, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-04-08T18:00:00 2022-04-08T23:30:00

