< Garage pop cool - Lyon >

Trio guitare/basse/batterie formé à l’été 2018, Johnnie Carwash s’inspire de la fraîcheur pop de Frankie Cosmos, de la hargne auto-destructrice de FIDLAR et du garage bordélique dans lequel ils répètent. Leurs morceaux oscillent entre punk frontal et slows à fleur de peau. Un peu de légèreté, beaucoup de fun, ce groupe de potes pourrait en somme s’appeler comme le batteur de Green Day : Tré Cool.

> découvre : https://bit.ly/3IEvEP4

< garage punk - Toulon >

The Spitters c’est la rencontre explosive entre max, dorian, alex et barny : quatre

tempéraments bien tranchés de l’ère toulonnaise pour qui « faire de la musique ensemble », fut d’une logique implacable.

Le Quatuor jonglant entre punk 77 et garage revival, passant par des mélodies pop ravageuses qu’ils ont déjà eu l’occasion de balancer aux quatre coins de l’Europe, il n’hésite pas à retourner les salles et à les mettre sans dessus-dessous grâce à leur énergie communicative et se donne à des shows survoltés tout en créant une ambiance festive à chaque événement.

> Découvre : https://bit.ly/3ZbFX3V

Tarif abonné.e.s : 5 € *

Tarif préventes : 7 € *

Tarif réduit sur place : 7 €

Plein tarif sur place : 10 €

(* hors frais de loc.)

Tarif réduit : Demandeurs.euses d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants.es, carte Avantages Jeunes, Pass Culture, intermittents..

Réservations :

– Sympathy For The Vinyl, 12 rue des Poulets

– Rock’n art Café, 1 rue Pasteur

– En ligne : https://bit.ly/3ezjv2z (frais de loc.)

– Sur l’Application Pass Culture

Attention ! Pas de CB à la billetterie le soir du concert

Paiements CB au bar acceptés dès 5 €

Ouverture des portes : 20H30

LaPéniche
52 quai Saint-Cosme
71100 Chalon-sur-Saône
www.lapeniche.org/
03 85 94 05 78
com@lapeniche.org

