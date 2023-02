JOHNNIE CARWASH + OTTIS COEUR LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE, 8 avril 2023, ST GERMAIN EN LAYE.

JOHNNIE CARWASH + OTTIS COEUR LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:30 (2023-04-08 au ). Tarif : 18.7 à 18.7 euros.

LA CLEF – ST GERMAIN EN LAYE ST GERMAIN EN LAYE 46 rue de Mareil Yvelines

Trio guitare / basse / batterie formé à l’été 2018, Johnnie Carwash s’inspire de la fraîcheur pop de Frankie Cosmos, de la hargne autodestructrice de FIDLAR (cf. toute la scène californienne) et du garage bordélique dans lequel ils répètent. Leurs morceaux oscillent entre punk frontal et pop songs (de par les refrains) sur-vitaminées. Un peu de légèreté, beaucoup de fun, ce groupe de potes lyonnais pourrait en somme s’appeler comme le batteur de Green Day : Tré Cool. On ne peut que vous conseiller cette tornade en live qui semble comme à la maison d’une scène à une autre.

Ottis Cœur c’est un duo de filles composé de Margaux, la blonde solaire, et Camille, la brune mystérieuse. Proposant des couplets doux et des refrains rugissants, les deux électrons libres gravitent autour du même noyau : le rock. Guitare, basse et batterie en main, ce duo français transforme sa colère en puissance et revendique émancipation féminine, dans les rires et la bienveillance.

