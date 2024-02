Johnnie Carwash + Jul Giaco + Technopolice Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, samedi 16 mars 2024.

Johnnie Carwash + Jul Giaco + Technopolice Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Molotov le 16 mars avec Johnnie Carwash + Jul Giaco + Technopolice.

Au programme de la soirée



• Johnnie Carwash

[Garage Pop Cool Lyon]

Trio guitare/basse/batterie formé à l’été 2018, Johnnie Carwash s’inspire de la fraîcheur pop de Frankie Cosmos, de la hargne auto-destructrice de FIDLAR et du garage bordélique dans lequel ils répètent. Leurs morceaux oscillent entre punk frontal et slows à fleur de peau.

Un peu de légèreté, beaucoup de fun, ce groupe de potes pourrait en somme s’appeler comme le batteur de Green Day Tré Cool.



• Technopolice

[Garage / Surf / Post-Punk Marseille]

The Dolipranes, La Flingue, Pogy et les Kefars, Les Jolis, Tomy and the Cougars, Calvitie… Vous l’ignoriez peut-être, mais la période fin 2000’s-début 2010’s vit déferler une résonnante vague punk underground sur la scène Marseillaise. Né bien après ce phénomène, Technopolice est animé par la même envie d’en découdre que ses aînés. Son nouvel EP In Your Pocket se révèle digne de cet héritage, avec une attitude cabocharde qui ne trompe pas. Ces quatre garçons chantent les rues de la cité phocéenne et la réalité de leur génération, et ne se retiennent pas d’ajouter des influences indie et pop à l’efficacité de leurs morceaux !



• Jul Giaco

[EBM Six-Fours-les-Plages]

Le boss de Ali Barbare and The Grinds, un des trésors cachés de Marseille au même titre que le bunker sous Notre Dame. Combien de psalmodies à la lune pour enfin accueillir le solo Jul Giaco, un live machine dépouillé à caractère garage technoïde qui fait fi des dentelles sans être grossier. Ses chansons oniriques françaises synth-punk sont finement variées et percussives, avec pour leitmotiv commun: “l’ironie du sort”. Machine humaine à débiter de la punch line, la composition est spontanée, sans ordinateur, laissant place à des grosses parties improvisées en live. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Johnnie Carwash + Jul Giaco + Technopolice Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-09 par Ville de Marseille