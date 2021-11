J'(OHN)IMAGINE Allonnes, 2 décembre 2021, Allonnes.

THÉÂTRE MUSICAL

You may say I’m a dreamer, But I’m not the only one, I hope some day you’ll join us, And the world will live as one… chantait John Lennon mort il y a bientôt quarante ans !

Et si Imagine n’était pas juste une ritournelle mais une injonction ? Quel écho rencontre la chanson de Lennon aujourd’hui ?

Nigel Hollidge et Alan Corbel nous apportent leur réponse avec J’(ohn) imagine. Pour raconter leur histoire, Nigel, le comédien, se fait chanteur, et Alan, l’auteur-compositeur-interprète n’hésite pas à devenir comédien. Les chansons de Lennon rencontrent ici les propres compositions d’Alan, tandis que sont convoquées les figures légendaires de John, Paul et Yoko.

de Nigel Hollidge

Compagnie Tro Didro (29)

Mise en scène Véronique Ros de la Grange et Nigel Hollidge

Conception et jeu Nigel Hollidge et Alan Corbel

Scénographie et création lumières Cyrille Guillochon

Création sonore Emmanuel Six

Costumes Christine Hascoët

Coproduction : Théâtre du Pays de Morlaix, Théâtre de Chaoué, Le Triskell.

Partenaires : L’espace Glenmor, le MPT de Kerfeunten, le Jardin de Verre.

Aides : Drac Bretagne, le conseil départemental de Finistère, le conseil régional de Bretagne.

© Lucas Lomazzi

DÈS 12 ANS / 1H20

Prix libre – A partir de 5 euros…

> service baby-sitting vendredi 3 décembre

J'(ohn)imagine – Théâtre de Chaoué

contact@theatredechaoue.fr +33 2 43 80 40 08 https://www.theatredechaoue.fr/le-th%C3%A9%C3%A2tre-de-chaou%C3%A9/

Théâtre de Chaoué 11 rue du Moulin de Chaoué Allonnes

