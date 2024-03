JOHN WILLIAMS et HANS ZIMMER Le Colisée Roubaix, mercredi 16 octobre 2024.

JOHN WILLIAMS et HANS ZIMMER Pendant une performance de près de deux heures, plongez au cœur de ces épiques fresques musicales qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire du cinéma hollywoodien. Mercredi 16 octobre, 20h00 Le Colisée De 79€ à 49€

Début : 2024-10-16T20:00:00+02:00 – 2024-10-16T22:00:00+02:00

E.T. l’Extraterrestre, la Liste de Schindler, les Dents de la Mer, Inception, et bien d’autres encore ; ces mélodies inoubliables sont l’œuvre des célèbres compositeurs qui ont excellé à Hollywood : John Williams et Hans Zimmer.

John Williams, compositeur attitré de Steven Spielberg et George Lucas, a marqué de son talent des chefs-d’œuvre tels que Star Wars, Les Dents de la mer, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Superman, La Liste de Schindler, et les trois premiers films de la saga Harry Potter. Avec cinq Oscars de la meilleure musique et 52 nominations, son influence est indéniable.

Hans Zimmer, originaire d’Allemagne, peut se vanter d’un palmarès impressionnant avec les musiques originales de Black Rain, Thelma et Louise, Le Roi Lion, Gladiator, Le Dernier Samouraï, Les Larmes du Soleil, The Dark Knight, Inception, Le Pirate des Caraïbes, et bien d’autres. En 2007, le quotidien britannique The Daily Telegraph l’a classé parmi les plus grands compositeurs de musique de film au monde.

Un rendez-vous exceptionnel vous attend au Colisée, où la magie du cinéma prend vie à travers la puissance envoûtante de la musique, dirigée avec un humour so british par le londonien et charismatique Maestro Robert Emery. The UK favorite conductor mettra en scène les soixante musiciens du « Grand Symphonique », promettant une expérience inoubliable !

L’émerveillement musical sera donc au rendez-vous à Roubaix, où chaque note résonnera longtemps dans vos souvenirs après la dernière séquence.

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Si un lever de rideau vous fait frémir, si la sonnerie de l'entracte vous fait vibrer, vous êtes chez vous au Colisée théâtre de Roubaix ! Concert, théâtre, humour, musiques, danse, opéra…, chacun y trouve son bonheur. Une programmation électrique, des spectacles de qualité et une proposition d'abonnement aux tarifs très attractifs.

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

