JOHN W* Lecture musicale radicale + débat Theatre des 7 chandelles Maubourguet, samedi 16 mars 2024.

Le théâtre des 7 chandelles vous propose sa prochaine soirée placée sous le signe de la créativité, de la musicalité et de la réflexion avec le spectacle « John W* » de Valérie Poirier, une œuvre qui transcende les frontières artistiques pour explorer les profondeurs de la construction identitaire.

Construire son identité, c’est comme créer une recette unique. On mélange toutes nos transmissions et expériences pour obtenir un « moi » sur mesure. Et quand on plonge dans « John W. », on se retrouve à chevaucher dans l’univers captivant du western chez les Rabilloud et les effets de l’éducation patriarcale.

⭐ SAMEDI 16 MARS

⌚ 20H30 (durée 50min)

Suivi d’un débat sur l’éducation patriarcale

C.A.C Jean Glavany

Public : Tout public

JOHN W*

Tu seras un homme mon fils

Chez les Rabilloud, les westerns, c’est comme une seconde nature, mais John W. se sent un peu comme un cowboy décalé dans le décor du quotidien.

Sa mère trouvait qu’il avait une ressemblance avec John Wayne. Blanc, grand, même mâchoire carrée, regard azur, air résolu, c’est bien lui ! Ce fameux héro qui dès qu’il apparaissait, l’espoir refleurissait, les morts étaient vengés, les filles, consolées, les Indiens scolarisés. Il suffisait qu’il montre son légendaire profil, et l’obscurantisme reculait à vue d’œil…

John Rabilloud est un anti-héros qui a sauté de son cheval en pleine course et tente « de se tricoter des poings » pour mieux retourner sa veste. Il a grandi dans la culture du mal alfa.

« Saute, plus haut, va plus loin, ne t’arrête pas, fonce dans le tas, impose ta loi, ne renonce pas! »

« Un Rabilloud ne pleure pas. »

Du parloir, il raconte son histoire, son éducation. Il cherche à quel moment tout à basculé ?

John W* est le portrait drôle et absurde d’une famille radicalement patriarcale. Il traite sur le ton de l’humour, de la violence, du racisme et du sexisme.

Compagnie : @Compagnie la Diagonale

Artistes : Texte : Laurence Laburthe

Musique : Emérentienne Favreaux

Texte : Valérie Poirier

Infos réservations T7C : 05.62.96.03.30

OU Office du tourisme : 05.62.96.39.09

les7chandellestheatre@gmail.com

Theatre des 7 chandelles 104 Rue Jean Clos Pucheu, 65700 MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

