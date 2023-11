John Scofield’s « Yankee Go Home » New Morning Paris, 14 mars 2024, Paris.

Le jeudi 14 mars 2024

de 19h00 à 21h00

de 21h15 à 23h15

.Tout public. payant Tarif New Morning : 33 EUR

Guitariste virtuose, sa maîtrise peu commune du blues, du jazz et du funk, lui vaut depuis plus de quarante ans de collaborer avec les plus grands artistes.

Avec son nouveau projet « Yankee go home » il revisite les succès de Léonard Bernstein, Neil Young, Stevie Wonder, …

Guitariste majeur et très influent depuis plus de vingt ans dans le domaine du jazz, John Scofield incarne probablement plus qu’aucun autre, au travers d’une synthèse particulièrement aboutie et personnelle, l’étendue des styles que son instrument lui permet d’embrasser. De la sensibilité du blues à la sophistication harmonique du jazz, du plaisir du funk à la liberté de l’improvisation post-Coltrane, de l’énergie du rock aux virtuosités de la fusion, du swing de Wes Montgomery aux expérimentations électroniques, il couvre, dans un va-et-vient régulier entre l’acoustique et l’électrique, un très vaste champ de musique, avec sa guitare pour point de rayonnement et son immense bagage comme point de repère. Maîtrisant aussi bien effets et distorsions que les logiques chromatiques, John Scofield compte ainsi, comme Pat Metheny ou Bill Frisell, parmi ceux qui ont contribué à régénérer l’approche de la guitare par l’assimilation des innovations développées sur d’autres instruments dans le jazz et par l’intégration des spécificités apportées au leur par les courants de la musique populaire américaine qui lui sont postérieurs.

== Line up ==

John Scofield (Guitare), Vicente Archer (Basse), Jon Cowherd (Piano), Josh Dion (Batterie)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/1581100979300611/ https://www.newmorning.com/20240314-5841-john-scofield.html

John Scofield’s « Yankee Go Home »