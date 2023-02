JOHN SCOFIELD » YANKEE GO HOME » NEW MORNING PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

JOHN SCOFIELD » YANKEE GO HOME » NEW MORNING. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 20:00 (2023-03-01 au ). Tarif : 34.1 à 34.1 euros. Guitariste virtuose, sa maîtrise peu commune du blues, du jazz et du funk, lui vaut depuis plus de quarante ans de collaborer avec les plus grands artistes, Miles Davis, Michael Brecker, George Duke, Brad Mehldau quand il n'est pas leader de ses formations. Avec son nouveau projet «Yankee go home» il revisite les succès de Léonard Bernstein, Neil Young, Stevie Wonder,.. Qu'est ce qui peut bien faire que le guitariste John Scofield soit une voix unique dans le jazz d'aujourd'hui? Personne d'autre que lui n'a su élaborer une telle synthèse du blues et du jazz. Passionné de musique noire, fana de Jimi Hendrix, il arrive en 1983 dans l'orchestre de Miles Davis. Après son passage chez Miles, il devient un guitariste majeur dans l'histoire du jazz. C'est sur scène que sa musique prend sa réelle dimension, chargée d'un feeling bluesy qui touche au cœur ! NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

