10 10 Originaire de Knoxville dans le Tennessee, John Paul Keith est depuis plusieurs années un guitariste emblématique de la scène musicale de Memphis.

Sa musique tire son essence dans le son et les racines profondes des années 5O. Avec un style époustouflant, il électrise en trio ses compositions rock’n’roll sur sa Fender telecaster. Il sait ralentir le tempo avec classe sur des titres plus calmes avec des lignes mélodiques dignes des Everly Brothers.



Artiste de scène par excellence, il a eu l’honneur en 2017 d’accompagner Billy gibbons de ZZ TOP lors de la cérémonie d’introduction de Roy Orbison au rock’n’roll all Fame.

John Paul Keith a également contribué à une chanson “One Ain’t Enough” sur l’album don’t Give Up on Love de Don Bryant, qui a été nominé pour l’album de l’année aux Blues Music Awards 2018.



En décembre 2019, reconnaissance suprême, John Paul Keith est le directeur musical du concert d’Elvis à Graceland : “A Christmas Peace” dont il interprète plusieurs titres. En janvier 2020, il a rendu hommage à Sun Records avec un concert spécial à la Guest House de Graceland pour le 85e anniversaire de la naissance d’Elvis.

John Paul Keith a 5 albums en solo à son actif régulièrement classés dans les charts de “l’americana music association”. Le dernier “The rythm of the city” sorti en 2021 a été unanimement acclamé par la critique.



Le concert du Molotov, dans le cadre de sa tournée européenne, sera son premier passage à Marseille : penser à cocher la date !



En première partie :

Johnny Barrel Country Band

western swing and bluegrass cover band

