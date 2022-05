John Massa Third Sunday + Guests Stéphane Belmondo & Julien Lourau

2022-06-02 20:30:00 – 2022-06-02 15 15 A l’occasion du 7e Anniversaire du Jam désormais Le Jam Hors Les Murs, grosse Funky Party accueillie par le Makeda !



Le Third Sunday du saxophoniste John Massa invite pour l’occasion les incroyables Stéphane Belmondo à la trompette et Julien Lourau au saxophone ténor, tous deux habitués du Jam depuis de longues années. Enorme fiesta en perspective sous le signe du Jazz Funk et du groove.



Third Sunday

John Massa [alto sax] / Cyril Benhamou [claviers & flûte] / Tom Tiberi [guitare] /

Pascal Blanc [basse] / Claude Sarragossa [batterie]

Guests : Stéphane Belmondo [trompette] & Julien Lourau [tenor sax]



Un concert produit par Le Jam Hors Les Murs, accueilli par Le Makeda.

