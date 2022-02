John & Les Minouz Chalon-sur-Saône, 19 février 2022, Chalon-sur-Saône.

John & Les Minouz LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-02-19 – 2022-02-19 LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

< John & Les Minouz - Chalon-Cluny >

Formation créée en 2020, John & Les Minouz regroupe trois jeunes musiciens – un bassiste chanteur, un pianiste et un batteur – issus de formations musiques actuelles et jazz.

A l’initiative du projet, Jonathan Chamand, dont les textes mêlent des influences françaises et réunionnaises, et les compositions, festives ou mélancoliques, laissent la part belle à l’expression personnelle de chaque instrumentiste.

En créant John & Les Minouz, Jonathan Chamand a souhaité réunir autour de lui des musiciens virtuoses et amis proches afin de créer avec eux un environnement propice à révéler au public des chansons intimes, tout en gardant une touche musicale humoristique et légère.

Live Session @ Le Crescent Jazz Club : https://bit.ly/3qPukzV

_______________________

Billetterie à venir

Tarif unique : 5 €

! Attention : pas de CB à la billetterie le soir du concert !

Paiements CB au bar acceptés

_______________________

Ouverture des portes : 20H30

Happy half Hour jusqu’à 21H : une bière achetée, la même offerte !

Pass vaccinal

www.lapeniche.org/agenda

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78 http://www.lapeniche.org/

dernière mise à jour : 2022-02-03 par