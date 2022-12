Lorenzo John Lennon Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Lorenzo John Lennon, 15 mars 2023, Limoges. Lorenzo Mercredi 15 mars 2023, 20h30 John Lennon

réservation : 26€ (Complet) – étudiant Université de Limoges : 5€

de retour à Limoges avec toutes ses cartes John Lennon 41 ter rue de feytiat 87000 limoges Le Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Un concert organisé par la Fédération Hiero Limoges en partenariat avec BVE.

Après 2 albums certifiés, Lorenzo, l’éternel inclassable du rap est de retour pour son jouer un ultime coup, et pas des moindres, puisqu’il a cette fois-ci décidé de faire tomber un record du monde. Avec 100 éditions différentes pour un seul album et la barre des 10.000 ventes atteintes en seulement 2 heures, il aura encore prouvé que c’est lui qui fixe les règles. Ainsi, le rappeur de Rennes pose, avec cet album, la dernière pierre de sa « Légende Vivante » : Heuss L’enfoiré, Jean Dujardin, Vladimir Cauchemar, BBNO$, le mystérieux Tony Corrida, Le Poto Rico…Lorenzo s’est bien entouré pour marquer une dernière fois de son empreinte ce rap jeu, avec une verve toujours aussi bien aiguisée et des productions toujours aussi efficaces.

Pour les tarifs étudiants votre carte Unilim vous sera demandée OBLIGATOIREMENT à l’entrée.

