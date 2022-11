EVREST MARIA + REFLECTIVE CUFFLINKS John Lennon, 24 février 2023, Limoges.

EVREST MARIA + REFLECTIVE CUFFLINKS Vendredi 24 février 2023, 20h30 John Lennon

Soirée Rock au CCM John-Lennon proposée par l’association La Boite à musique

John Lennon 41 ter rue de feytiat 87000 limoges Le Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

C’est au cours d’un trekking himalayen que nos trois comparses se rencontrent. Un soir, bloqués par une terrible tempête sur le mont Everest, ils lancent un appel désespéré à la Vierge Marie en lui promettant de créer un groupe de rock si elle les tire de ce mauvais pas.

Le miracle s’accomplit et ainsi naît le groupe Everest Maria. Enfin, ça doit être une histoire du genre…

C’est une sorte de salade composée avec des compositions à base de rock, une pointe de funk, de blues, de solos guitare et de passages ambiants.

Le groupe développe une musique instinctive aux styles variés et cohérents.

Ce soir ils défendent sur scène leur premier maxi EP sorti en septembre 2022 !

Everest Maria :

Rémi THARAUD: Guitare

Simon HIERLE: Guitare Basse et Chant

Carlos TERRONES VEGA : Batterie

The Reflective Cufflinks est créé en 2021 à Limoges par deux guitaristes, Maxime et Théo. Explorant différents genres musicaux, les deux musiciens sont rejoints par Léo à la batterie. Portées par la voix de Théo, les compositions du groupe prennent un tournant rock, garage rock et parfois punk.

Tarif : 5€ (sur place)

Avec La Boite à Musique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T20:30:00+01:00

2023-02-24T23:59:00+01:00

DR