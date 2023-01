Plateau RAP John Lennon Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Plateau RAP John Lennon, 9 février 2023, Limoges. Plateau RAP Jeudi 9 février, 20h30 John Lennon L’association Unknown propose un plateau découverte et 100% urbain John Lennon 41 ter rue de feytiat 87000 limoges Le Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/unknown/evenements/place-de-concert »}] L’association Unknown propose un plateau découverte et 100% urbain ce jeudi 9 février avec Avenue collectif de Limoges évoluant entre rap, hip hop et musique électro.

Farlot enfant du Sablard et rappeur tout terrain aussi à l’aise sur de la trap que sur de la uk 2step, Aupinard jeune MC de Bordeaux qui a pour objectif de remettre la Bossa à la mode, Senken le rappeur Parisien avec une carrière des plus admirable, sans compter Bojji et JDR tous issus de la scène rap émergeante. Tarif : 5€

