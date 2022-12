LES INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES John Lennon, 28 janvier 2023, Limoges.

LES INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES Samedi 28 janvier 2023, 20h30 John Lennon

dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques

John Lennon 41 ter rue de feytiat 87000 limoges Le Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://hiero.lamanet.fr/ »}]

Premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques, les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel s’appuie sur 28 antennes territoriales françaises et francophones et plus de 350 professionnels qui défrichent sur tout le territoire la jeune garde qui fera l’actualité musicale de demain.

Ce réseau unique, piloté par Réseau Printemps, participe depuis 36 ans, au développement et à la professionnalisation des projets artistiques émergents, et offre la possibilité aux artistes/groupes en rock, chanson, électro et hip-hop de rencontrer professionnels et public.

Entrée libre

Tout public

Avec 6Team Prod et la fédération Hiero Limoges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-28T23:30:00+01:00

DR