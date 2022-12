Les inouis du Printemps de Bourges 2023 John Lennon, 28 janvier 2023, Limoges.

Les inouis du Printemps de Bourges 2023 Samedi 28 janvier 2023, 20h30 John Lennon

Gratuit sur réservation

Tremplin du Festival du Printemps de Bourges

John Lennon 41 ter rue de feytiat 87000 limoges Le Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Un concert 6 Team Prod et la Fédération Hiero Limoges

Au terme d’une longue journée d’écoute de la scène musicale régionale, et après délibération du jury, cinq formations se produiront sur la scène du CCM John Lennon samedi 28 janvier : Sunbather, Farlot, Katchanine, Buckey et Ema Alkala.

Suite à ces représentations, une seconde sélection aura lieu afin de, peut-être, permettre à l’un ou plusieurs d’entre eux de se produire en avril lors du Festival du Printemps de Bourges. Pour rythmer et sublimer cette soirée découvertes, Beaub FM déploiera ses animateurs sur son plateau radio qui émettra en direct vivant.

Sunbather est une symbiose parce que Ludo torture l’instru froide et stricte de Ludo quand il hurle ses textes mais que Ludo s’en nourrit. Et puisque la musique analo des 80’s a envahi la musique indé depuis dix ans, c’est au tour des Ludos et leur projet Sunbather aux sonorités plus 90’s, de s’offrir ce bain de soleil au zénith de l’intelligentsia musicale et de la french touch.

Farlot est reconnu pour avoir ouvert les portes du rap à Greytown et pour avoir redoré la réputation de sa ville. Aujourd’hui il s’impose sur la scène rap et se singularise par les formes dont il habille son domaine. Il a su créer un univers singulier dans lequel prime la polyvalence, habillant de ses textes promouvant égotrip et élégance, des productions aussi bien old school, drill, UK, Garage ou encore house.

Katchakine vous invite à sa fête. Ici pas de tenue correcte exigée. Katchakine est une femme qui danse, qui chante et qui obéit à ses caprices. Elle traîne à travers ses textes et sa musique, une armée de spectres : Serge Gainsbourg, Kas Product, David Bowie, George Bataille, son chat, la joie du printemps, la colère du temps qui passe et tout un cortège de choses inconnues. Un jour, elle rencontre les samples, le rap, Dostoievski et les synthés. De là, commencera une immense histoire d’amour avec la musique et l’écriture. Le but ? Le live et la performance. Brûler la part maudite. Le rituel. Danser et faire danser.

Buckey : Deux frères. Deux styles. Deux époques. Michael Bucquet et Kayze forment le duo BUCKEY, croisement fraternel mêlant le rock et les influences urbaines. Un univers sombre mais plein d’espoir, original et imprévisible, porté par des mélodies puissantes et efficaces.

Ema Alkala raconte son voyage halluciné qui oscille entre le chaos et le rêve. Personnage éponyme du groupe, il incarne le souvenir d’un homme qu’il a vu une nuit au pied de sa porte. Cet homme hurlait dans le silence angoissant de la nuit, que le monde ne veut pas de lui.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-28T23:30:00+01:00

printemps de Bourges