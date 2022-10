FESTIVAL DE NOEL D’EXECUTION MANAGEMENT #30 (Jour 3) John Lennon Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

FESTIVAL DE NOEL D’EXECUTION MANAGEMENT #30 (Jour 3) John Lennon, 17 décembre 2022, Limoges. FESTIVAL DE NOEL D’EXECUTION MANAGEMENT #30 (Jour 3) Samedi 17 décembre, 19h30 John Lennon Soirée Metal Hardcore Punk avec SIDI LARSEN + BLACK BOMB A + BENIGHTED + TEN56 + KRAV BOCA John Lennon 41 ter rue de feytiat 87000 limoges Le Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://execution-mgt.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=101 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-execution-mgt/evenements/sidilarsen-benighted-krav-boca-b-b-a-4-groupes »}] Bouquet final du 30éme festival de Noël avec pas moins de 8 groupes dont 3 locaux, Galion, Attentat Sonore et Maybe in January, le tout sur 2 scènes… la soirée promet d’être épique ! Tarifs :

Sur place 23 € / en loc. 20€ / Pass 3 jours : 50€ Avec Execution Management Billetterie :

.helloasso

