WAYKIKI BOYS + IRONLEG + PAPA DAMDAM John Lennon, 26 novembre 2022, Limoges.

Soirée Rock’n’Groove

John Lennon 41 ter rue de feytiat 87000 limoges Le Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Waykiki Boys:

Pour vous en dire un peu plus sur les Waykiki Boys, nous sommes un groupe parisien-péruvien d’électro tropical surf composé de 3 musiciens. Notre univers se nourrit du catch mexicain « la lucha libre », du style tropical et de la cumbia psychédélique péruvienne.

IronLeg :

Ironleg et ses musiciens vous propose un savoureux mélange aux sonorités épicées, chaleureuses et engagées.

Tantôt en français ou en anglais, la musique d’Ironleg et Marakujah vous fera voyager et danser avec des rythmes reggae, dancehall puisant leurs inspirations dans les Antilles, dans l’océan indien, dans la culture hip hop, le blues et la soul.

PAPA DAMDAM :

PAPA DAMDAM est un épicurien, un gourmet, un amoureux du verbe et un noceur invétéré.

Sa musique, traverse l’Afrique tout du long, de la Rumba congolaise en passant par le Tsapiky de Madagascar aux transes hypnotiques du désert.

Ajoutez à cela une voix chaude et timbrée, une poésie railleuse à souhait, des perroquets et des chemises à fleurs.

Tarifs : plein 12€ / réduit 9€

Avec Rock & Groove production

Billetterie :

. helloasso



2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T23:59:00+01:00

