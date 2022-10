LORDI John Lennon Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

LORDI John Lennon, 8 novembre 2022, Limoges. LORDI Mardi 8 novembre, 19h30 John Lennon Metal John Lennon 41 ter rue de feytiat 87000 limoges Le Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://execution-mgt.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=101 »}, {« link »: « https://execution-mgt.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=39:lordi-lordiversity&catid=19:billeteries&Itemid=107 »}, {« link »: « https://www.songkick.com/fr/concerts/40277827-lordi-at-centre-culturel-john-lennon »}] Lordi est un groupe finlandais de hard rock et de heavy metal mélodique connu pour ses looks monstrueux qui, grâce à leur victoire surprenante au concours Eurovision 2006, s’est fait connaître bien au-delà des frontières de la communauté des Hard and Heavy. Tarifs : Sur place 25€

en loc. à partir de 22€

Avec Execution Management Billetterie en ligne :

.Execution Management

.Songkick

