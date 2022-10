MES SOULIERS SONT ROUGES John Lennon Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

MES SOULIERS SONT ROUGES John Lennon, 5 novembre 2022, Limoges. MES SOULIERS SONT ROUGES Samedi 5 novembre, 20h30 John Lennon Chanson Folk John Lennon 41 ter rue de feytiat 87000 limoges Le Sablard Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.kanopeprod.com/ »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/mes-souliers-sont-rouges4 »}] Voilà 30 ans qu’ils subliment toute la musicalité, l’émotion et la vitalité des répertoires de leurs ancêtres québécois et cajuns, des cousins irlandais et aujourd’hui de leurs grands-parents normands. Les mélomanes et les fêtards, les vieux, les jeunes, les anciens comme les modernes, les gars, les filles, tout le monde s’y retrouve et s’en mêle avec la musique traditionnelle anticonformiste de Mes Souliers sont Rouges. Tarif : 19€ Avec Kanopé Production Billetterie :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T20:30:00+01:00

2022-11-05T23:59:00+01:00

