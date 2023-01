J'(OHN) IMAGINE Laval, 1 février 2023, Laval .

Nigel Hollidge et Alan Corbel nous apportent leur réponse avec J’(ohn) imagine. Pour raconter leur histoire, Nigel, le comédien, se fait chanteur, et Alan, l’auteur-compositeur-interprète n’hésite pas à devenir comédien. Les chansons de Lennon rencontrent ici les propres compositions d’Alan, tandis que sont convoquées les figures légendaires de John, Paul et Yoko.

Deux personnages, que rien ne disposait à se rencontrer, vont être amenés à revisiter leurs choix professionnels et artistiques en se confrontant à l’œuvre et la vie de John Lennon. Parfois John Lennon, Paul Mccartney et Yoko Ono, tout comme leurs chansons, s’empareront de nos deux personnages, de leurs corps ou de leurs voix, pour aider à résoudre leurs dilemmes.

INFOS PRATIQUES :

· Le Mercredi 1er février à 10h et 20h30

· Lieu : La Grande Surface – Le Palindrome

· Tarif : Réduit : 6€ | Plein : 10€

· Réservation par téléphone ou sur Hello Asso

