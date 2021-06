Mirmande Mirmande Drôme, Mirmande John et les nonnes / Cie Un de ces 4 Mirmande Mirmande Catégories d’évènement: Drôme

Mirmande Drôme Mirmande Cirque musical et burlesque, plein de prouesses et d’humour.

Avant le spectacle : Lucie Devada – harpe poétique

