Portail Coucou, le jeudi 18 novembre à 19:00

John Delalonde a moins de 25 ans mais déjà des années de pratique musicale dans la tête. Le son de la musique l’envahit, il est doté d’un sens bien développé, il a l’oreille absolue. C’est à travers le chant que John explore la musique, plus particulièrement le jazz. Il aime la langue de Molière et n’hésite pas à jouer avec. Sa voix ne nous laisse pas indifférente, avec son timbre suave et puissant, un peu à la Chet Baker, elle envoute et charme ce qui l’écoute. John est un séducteur, ce baby-crooner au sourire d’ange, conquit et captive par sa joie de vivre, sa volonté de partager un moment de scène. Mais ce qui fait sa force, il donne un autre point de vue sur la musique. Avec sa voix et accompagné de ses musiciens, il explore le répertoire de la chanson française. Depuis peu , il compose et nous aurons le bonheur de l’entendre accompagné par le pianiste: Gaetan Guillon. En concert au Portail Coucou dans le cadre de la semaine du Handicap et en partenariat avec la Ville de Salon de Provence.

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T22:00:00