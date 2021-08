Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris JOHN COLTRANE LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

JOHN COLTRANE LE BAL BLOMET, 14 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 14 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

Dans le cadre du festival Jazz sur Seine, Christophe Del Sasso Big Band revisite John Coltrane avec ses invités. Julien Alour, Quentin Ghomari (trompette), Jerry Edwards, Daniel Zimmermann (trombone), Dominique Mandin, Géraldine Laurent (saxophone alto), Sophie Alour, David El-Malek (saxophone tenor), Thomas Savy (bars, bel), Pierre de Bethmann (piano), Manuel Marches (contrebasse), Karl Jannuska (batterie), Andy Berlad Catelo (tambour gwo-ka), Christophe Dal Sasso (flûte, arrangements, direction). Concerts -> Jazz LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (180m) 6 : Sèvres – Lecourbe (392m)

Contact :LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/

