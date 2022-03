John Clifton La Boîte à Musiques, 21 avril 2022, Wattrelos.

John Clifton

La Boîte à Musiques, le jeudi 21 avril à 20:30

Il est resté plus de six mois dans les charts américains avec son précédent album, « Nightlife », paru en 2018, et c’est aujourd’hui avec un nouvel opus « In the middle of nowhere » enregistré avec le groupe qui l’accompagne à la scène que John Clifton, co-fondateur du MoFo Party Band avec son frère Bill à la fin des années 80, revient sur le devant des bacs. Avec plus de 50 concerts par an et des scènes partagées avec James Cotton, Rod Piazza, John Mayall, Kim Wilson et tant d’autres, Clifton peut être considéré comme un vieux routier de la scène blues internationale qui n’en est pas pour autant un intégriste puisqu’il sait à la demande, teinter sa musique de jazz, de soul, de rhythm’n’blues ou de rock’n’roll de l’ancienne école. Un artiste aux multiples facettes, qui sur scène vous régalera de son blues partagé entre le son de la Côte Ouest et celui de Chicago… Line up 100 % Californien John Clifton : vocals/ harp Scott Abeyta : Guitar Dab Camerena : Bass Sky Garcia: Drums Jeudi 21 avril 2022 – 20 : 30 Boite à Musiques – Wattrelos Tickets Résa : @ Office de Tourisme de Wattrelos – 03.20.75.85.86 Tarifs : 9€ / 6€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

9€ – 6€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

à la Boîte à Musiques

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



2022-04-21T20:30:00 2022-04-21T22:00:00