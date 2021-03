John Butler + Elana Stone – REPORTÉ Stereolux – La Fabrique, 29 avril 2021-29 avril 2021, Nantes.

2021-04-29 Concert annulé (reporté)

Horaire : 20:00

Gratuit : non TARIF UNIQUE 33€ Concert annulé (reporté)

Concert. Butler, le musicien indépendant le plus récompensé d’Australie, a publié son septième album studio HOME en 2018, qui explore un nouveau territoire sonore, élargit l’instrumentation et expérimente de nouveaux genres tout en conservant l’essentiel de son son qui lui est propre. Cette sortie a été rapidement suivie par une vaste tournée mondiale au cours de laquelle il a performé 152 concerts à travers le monde. Après de nombreux concerts à guichets fermés en Europe et de gigantesques scènes lors de festivals tels que Solidays et Eurockéenees, entre autres, Butler sera de retour en avril, mai et juin. 2020 dans un cadre plus intime, interprétant des versions intenses et franches des chansons de son dernier disque ainsi que les morceaux favoris des fans. Il sera soutenu par une invitée spéciale, compatriote australienne et membre de Trio +, Elana Stone sur toutes les dates.

Stereolux – La Fabrique 4 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes