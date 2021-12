Johanny Bert & Magali Mougel : Frissons – Saison Soufflerie Barakason (La), 23 mars 2022, Rezé.

2022-03-23

Horaire : 17:00 17:40

Gratuit : non 8 € / 5 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Théâtre, danse – à partir de 4 ans.Apprendre le partage, la fraternité et l’amitié, c’est le cheminement du petit Anis, au fil de cette histoire mise en scène en jeux dansés, avec un dispositif sonore original pour amener les jeunes spectateurs au plus près des pensées des personnages.Entre ses parents, sa maison, sa chambre et ses jouets, Anis s’est construit un cocon douillet. Jusqu’à ce qu’une ombre effrayante se glisse dans ce tableau parfait. Non pas un monstre fantastique caché sous son lit mais l’arrivée prochaine d’un petit frère. Petit ? Pas tout à fait, puisqu’Anis découvre bientôt que son nouveau frère, adopté, a le même âge que lui. Devra-t-il alors tout partager en deux, sa chambre et ses jouets ? Avec la tête de la Barbie pour l’un et les jambes pour l’autre ? Et l’amour des parents, est-il partageable ? L’autrice Magali Mougel et le metteur en scène Johanny Bert créent un spectacle immersif mélangeant le théâtre et la danse. Avec un dispositif qui place le public au plus près des interprètes et de leurs jeux dansés et donne à entendre les pensées des personnages, Frissons plonge les plus jeunes spectateurs dans le monde d’Anis, de la toute première rencontre avec son frère jusqu’à la naissance de leur amitié. Texte : Magali MougelMise en scène : Johanny BertDanse : Yan Raballand en alternance avec Vincent Delétang, Adrien SponeDurée : 40 min.

Barakason (La) adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org/ info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/