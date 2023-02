Johannes Vermeer au Rijksmuseum – visio-conférence par Beaux-Arts Magazine VISIOCONFERENCE BEAUX ARTS – VBEAU, 20 février 2023, BAGNOLET.

Johannes Vermeer au Rijksmuseum – visio-conférence par Beaux-Arts Magazine VISIOCONFERENCE BEAUX ARTS – VBEAU. Un spectacle à la date du 2023-02-20 à 18:30 (2023-02-20 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Visioconférence opérée par Beaux Arts Magazine. A l’issue de votre achat, vous trouverez sur votre eticket le lien sur lequel vous connecter pour assister à la visioconférence ainsi que le code d’accès.Johannes Vermeer au Rijksmuseum Lundi 20 février 2023 18h30Parmi les artistes les plus célèbres de tous les temps, le « sphinx de Delft » fait l’objet ce printemps d’une exposition hors normes au Rijksmuseum d’Amsterdam. Des musées aussi prestigieux que le Louvre ou la Frick Collection de New York se sont prêtés au jeu, pour réunir le plus grand nombre de chefs-d’œuvre jamais rassemblés sous le même toit. Presque aucun ne manquera à l’appel, de la Jeune fille à la perle à la Vue de Delft. Peut-être ainsi parviendrons-nous enfin à faire toute la lumière sur les raisons de cet attrait mondial pour un peintre pourtant mort endetté, dans une relative obscurité…Les visioconférences de Beaux Arts Magazine L’art comme vous ne le verrez nulle part ailleurs… depuis chez vous ! Chaque mois, plusieurs visioconférences vous font découvrir des artistes, des mouvements et des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art, en compagnie d’un conférencier passionné.Les conférences durent environ 1h15 et ont lieu sur la plateforme Zoom. À l’issue de la visioconférence vous pourrez poser vos questions à notre conférencier qui y répondra avec plaisir.Un lien de connexion unique vous sera transmis au plus tard le jour de la visioconférence.

Votre billet est ici

VISIOCONFERENCE BEAUX ARTS – VBEAU BAGNOLET VISIOCONFERENCE BEAUX ARTS Seine-Saint-Denis

Visioconférence opérée par Beaux Arts Magazine.

A l’issue de votre achat, vous trouverez sur votre eticket le lien sur lequel vous connecter pour assister à la visioconférence ainsi que le code d’accès.



Johannes Vermeer au Rijksmuseum

Lundi 20 février 2023 18h30

Parmi les artistes les plus célèbres de tous les temps, le « sphinx de Delft » fait l’objet ce printemps d’une exposition hors normes

au Rijksmuseum d’Amsterdam. Des musées aussi prestigieux que le Louvre ou la Frick Collection de New York se sont prêtés au

jeu, pour réunir le plus grand nombre de chefs-d’œuvre jamais rassemblés sous le même toit. Presque aucun ne manquera à

l’appel, de la Jeune fille à la perle à la Vue de Delft. Peut-être ainsi parviendrons-nous enfin à faire toute la lumière sur les raisons

de cet attrait mondial pour un peintre pourtant mort endetté, dans une relative obscurité…

Les visioconférences de Beaux Arts Magazine

L’art comme vous ne le verrez nulle part ailleurs… depuis chez vous ! Chaque mois, plusieurs visioconférences vous font

découvrir des artistes, des mouvements et des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art, en compagnie d’un conférencier

passionné.

Les conférences durent environ 1h15 et ont lieu sur la plateforme Zoom. À l’issue de la visioconférence vous pourrez poser vos

questions à notre conférencier qui y répondra avec plaisir.

Un lien de connexion unique vous sera transmis au plus tard le jour de la visioconférence.

.14.0 EUR14.0.

Votre billet est ici