Gratuit : oui Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Entrée selon consignes sanitaires en vigueur. Ce concert sera également donné le lundi 13 juin 2022, 20h à l’Église Saint-François de Sales – Nantes. Le Requiem de Johannes Brahms a été composé non sur des paroles latines, mais sur des paroles allemandes, d’où son nom UN REQUIEM ALLEMAND. Alors que le Requiem latin est une prière pour la paix des défunts que menacent les terreurs du Jugement Dernier, les paroles choisies par Brahms, dans les versets de la traduction de la Bible par Martin Luther, sont destinées aux vivants : la fin de l’existence terrestre, loin d’être redoutée, apporte la paix et la délivrance de toutes peines et soucis. « Plutôt qu’un Requiem Allemand j’aurais dû le titrer Requiem Humain. » dira Brahms en précisant ainsi tout le sens universel. Avec 110 choristes (Chœur de l’Eden, Chœur Allegretto) et l’Orchestre symphonique des étudiants et amateurs nantais OCEAN. Soprano solo : Brigitte LAFONBasse solo : Fabrice MAURIN Direction : Jean-Pierre CHABASSOL-BRÉHU Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

