Johann Riche Trio La Marbrerie, 17 mai 2023, Montreuil.

Le mercredi 17 mai 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 12 EUR Prévente : 9 EUR

Si Johann Riche a longtemps évolué dans des contextes différents, passant du solo au quartet, des salles intimistes aux plus grandes scènes de France, tantôt leader, tantôt accompagnateur, l’idée d’un trio à son image est née récemment.

Après avoir enchainé les tournées avec Miossec, Damien Saez et son son quartet historique, Beltuner, l’envie d’aller explorer de nouveaux territoires musicaux s’est faite plus impérieuse. C’est également la volonté d’assumer pleinement un univers musical singulier où l’accordéon s’éloigne de son répertoire traditionnel pour devenir plus moderne, plus rock, plus libre…

Johann a longtemps considéré que le solo était la formule qui offrait le plus de liberté. Mais au grès des rencontres, l’interaction avec les batteurs a pris de plus en plus de place dans sa musique. Poussé par l’envie de passer d’une musique où la performance et la virtuosité tiennent une place prépondérante à une musique basée sur l’écoute et le partage, le trio s’est alors imposé comme une évidence.

Le trio est aussi la formule qui permet toutes les audaces et par laquelle Johann entend bien développer un son et un répertoire beaucoup plus personnels dans lesquels se mêlent de nombreuses influences, entre chanson française, ambiances pop rock et recherches sonores autour de l’accordéon.

Un projet où l’improvisation tient également un rôle central, pour se sentir toujours et encore plus libre !

Le premier album du Johann Riche Trio, « Pause » sortira le 17 mars 2023. Johann Riche : accordéon, voix, compositions

Bertrand Allaume : basse

Jérôme Roubeau : batterie

Site web : https://www.johannriche.com

Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Riche

Facebook : https://www.facebook.com/johann.riche

Instagram : https://www.instagram.com/johannricheofficiel/

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil

Contact : https://lamarbrerie.fr/johann-riche-trio/ https://fb.me/e/2H0Va03nP https://fb.me/e/2H0Va03nP https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/17-05-2023-19-00-johann-riche-trio

