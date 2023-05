JOHAN VAN DER KEUKEN – Le rythme des images Jeu de Paume, 16 juin 2023, Paris.

Du vendredi 16 juin 2023 au dimanche 17 septembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

mardi

de 11h00 à 21h00

.Tout public. payant

De 9 à 12 euros

Le Jeu de Paume rend hommage au photographe et cinéaste néerlandais Johan van der Keuken à travers une grande rétrospective. L’exposition revient sur la carrière exceptionnelle de l’artiste (de 1955 à 2000) pour qui la dualité entre le cinéma et la photographie est au cœur de son processus artistique.

Tout en distinguant les particularités de chacune des deux pratiques, l’artiste n’a cessé de les travailler de manière interconnectée. Environ 150 photographies, documents et maquettes originales sont rassemblés autour d’une dizaine de courts métrages, dont deux documentaires sur l’artiste.

Johan van der Keuken est né le 4 avril 1938 à Amsterdam. Il a 12 ans lorsqu’il est initié à la photographie et à seulement 17 ans, il publie son premier livre de photos. Pour cette exposition, des tirages vintages sont présentés aux côtés de films, livres et écrits. Le parcours, thématique, confronte l’œuvre photographique de l’artiste et une sélection de courts métrages, révélant la spécificité de son œuvre au fil des salles.

Près de 20 ans après la première grande rétrospective consacrée à Johan van der Keuken en France, le Jeu de Paume a souhaité rendre un nouvel hommage à ce grand artiste qui a marqué l’histoire de la photographie et du cinéma contemporain, ayant sans cesse cherché la mobilité du cadre comme une métaphore de son engagement social avec le monde.

Jeu de Paume 1 place de la Concorde 75001 Paris

Contact : https://jeudepaume.org/

© Johan van der Keuken Behind glass 1957 Collection MEP Paris