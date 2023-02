JOHAN PAPACONSTANTINO + TRISTESSE CONTEMPORAINE LA SIRENE, 17 mars 2023, LA ROCHELLE.

JOHAN PAPACONSTANTINO + TRISTESSE CONTEMPORAINE LA SIRENE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

JOHAN PAPACONSTANTINO + TRISTESSE CONTEMPORAINE + 1ère PARTIELa musique de Johan Papaconstantino, c’est comme un coucher de soleil posé dans les calanques à la pointe de Marseille, une balade plus intense dans le port du Pirée. Ou tout simplement les états d’âme, de cœur et de fête, d’un jeune homme autodidacte marseillais qui passe du pinceau au micro. L’artiste produit une œuvre globale en transposant ses sentiments à travers la musique et la peinture, puisant son inspiration dans les deux arts.Accompagné de sa guitare, son bouzouki et de ses machines, il donne une seconde vie, au Rebetiko, la musique de son enfance, celle de ses parents, mais surtout celle des bas-fonds d’Athènes des années 30.

LA SIRENE LA ROCHELLE 111 boulevard Emile Delmas- La Pallice Charente-Maritime

