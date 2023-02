Johan Papaconstantino & Mr Giscard LE 106, 28 mars 2023, ROUEN.

A GAUCHE DE LA LUNE (2-L-R-20-4185/86) et le GRAND MIX présentent : ce concert. JOHAN PAPACONSTANTINO La musique de Johan Papaconstantino, c’est comme un coucher de soleil posé dans les calanques à la pointe de Marseille, une balade plus intense dans le port du Pirée. Ou tout simplement les états d’âme, de coeur et de fête, d’un jeune homme autodidacte marseillais qui passe du pinceau au micro. Accompagné de sa guitare, son bouzouki et de ses machines, il donne une seconde vie, au Rebetiko, la musique de son enfance, celle de ses parents, mais surtout celle des bas-fonds d’Athènes des années 30. MR GISCARD Il s’appelle monsieur Giscard. Il n’a jamais été centriste, ni président, et sûrement n’a développé aucun tropisme pour les diamants. Mais comme son prénom est Valery, il fut un temps où lorsque ses interlocuteurs lui demandaient la nature d’un tel prénom masculin, le jeune homme avait pour habitude de répondre : « Valery ? Comme le président ». Du coup c’était presque devenu naturellement un nom composé et c’est ainsi resté. L’art du décalage est partout chez ce jeune homme, ultra séduisant par sa nonchalance masculine et sa candeur virile. Réservations PMR : 03 20 70 10 00 Johan Papaconstantino, MR GISCARD

LE 106 ROUEN Allée François Mitterrand Seine-Maritime

Réservations PMR : 03 20 70 10 00

