Une soirée dans la cadre du FESTIVAL AVEC LE TEMPS 2023



Rendez-vous en mars 2023 pour la 25e édition du Festival Avec Le Temps [ALT#25] qui célébrera comme à son accoutumée, une scène actuelle francophone plurielle, à Marseille et alentours.



La musique de Johan Papaconstantino c’est comme un coucher de soleil posé dans les calanques, une balade plus intense dans le port du Pirée. Ou tout simplement les états d’âme, de coeur et de fête, d’un jeune homme autodidacte marseillais qui passe du pinceau au micro. L’artiste produit une oeuvre globale en transposant ses sentiments à travers la musique et la peinture, puisant son inspiration dans les deux arts.



Accompagné de sa guitare, son bouzouki et de ses machines, il donne une seconde vie, au Rebetiko, la musique de son enfance, celle de ses parents, mais surtout celle des bas-fonds d’Athènes des années 30.



En coréalisation avec Grand Bonheur. Le temps d'une soirée, le Festival Avec le temps pose ses valises au ZEF pour un concert haut en couleurs !

